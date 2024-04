San Mauro Castelverde, proclamati i finalisti dell’XI edizione del premio di poesia Paolo Prestigiacomo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Proclamati i dieci finalisti del l’XI edizione del premio di poesia Paolo Prestigiacomo. La giuria composta da Gabriella Sica (presidente) Andrea Inglese, Antonio Lanza e Federico Italiano ha decretato i 10 finalisti: si tratta di Eleonora Conti (RPlibri), Giorgiomaria Cornelio (Edizioni Tlon), Gianluca D'Andrea (Arcolaio), Stefano Dal Bianco (Garzanti), Andrea De Alberti (Industria e Letteratura), Paola Silvia Dolci (Piedimosca), Florinda Fusco (La Vita Felice), Maria Grazia Insinga (Arcipelago itaca), Giacomo Rech (Interno Poesia) e Vanni Santoni (Le Lettere).

L'individuazione del vincitore e dei due menzionati sarà a opera dell’Istituto Salerno di Gangi nelle cui classi verranno letti i 10 libri finalisti. Il concorso è indetto annualmente dal Comune di San Mauro Castelverde (PA) per promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore Paolo Prestigiacomo nato a San Mauro Castelverde nel 1947 e scomparso a Roma nel 1992. La storia del Premio inizia nel 1993 dall’idea di Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo e si è protratto per un totale di sei edizioni fino al 2007. Ripreso nel 2019 da Fabrizio Ferreri con il sostegno dell’amministrazione comunale e in collaborazione con Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo, annovera tra i vincitori figure fondamentali della scena poetica italiana contemporanea: Patrizia Cavalli (1993), Franco Loi (1994), Franco Marcoaldi (1995), Valerio Magrelli (1996), Iolanda Insana (1997), Maurizio Cucchi (2007), Tiziano Broggiato e Giuseppe Grattacaso (2019), Milo De Angelis e Umberto Piersanti (2021), Francesco Targhetta (2022).

Il concorso rientra nel 4° Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo, fondato e diretto da Fabrizio Ferreri e organizzato con Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli e Diego Conticello, che si terrà dal 26 al 28 Luglio 2024 nel borgo montano di San Mauro Castelverde. Con l’edizione di quest’anno nasce anche il sito web dedicato al premio dove è possibile reperire tutte le informazioni e le curiosità. www.festivalprestigiacomosanmaurocastelverde.it.