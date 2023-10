San Mauro Castelverde, al via l'undicesima edizione del premio di poesia "Paolo Prestigiacomo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pubblicato il bando della XI edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo”. Il Comune di San Mauro Castelverde (PA) indice il concorso per promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo nato a San Mauro Castelverde nel 1947 e scomparso a Roma nel 1992. Con l’edizione di quest’anno nasce anche il sito web dedicato al premio dove è possibile reperire tutte le informazioni e le curiosità. www.festivalprestigiacomosanmaurocastelverde.it La storia del Premio inizia nel 1993 dall’idea di Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo e si è protratto per un totale di sei edizioni fino al 2007.

Ripreso nel 2019 da Fabrizio Ferreri con il sostegno dell’amministrazione comunale e in collaborazione con Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo, annovera tra i vincitori figure fondamentali della scena poetica italiana contemporanea: Patrizia Cavalli (1993), Franco Loi (1994), Franco Marcoaldi (1995), Valerio Magrelli (1996), Iolanda Insana (1997), Maurizio Cucchi (2007), Tiziano Broggiato e Giuseppe Grattacaso (2019), Milo De Angelis e Umberto Piersanti (2021), Francesco Targhetta (2022). “Il Premio e il Festival di poesia intitolato a Paolo Prestigiacomo con tutte le iniziative distribuite nel corso dell’anno – dichiara il Sindaco Giuseppe Minutilla all’unisono con l’assessore alla cultura Matteo Mazzola – sono ormai un elemento portante dell’identità maurina. Crediamo fortemente in questo processo di innovazione e rigenerazione culturale ed infatti, questa Amministrazione continuerà a puntarvi come ha fatto sin dal suo primo insediamento”.

Il concorso rientra nel 4° Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo, fondato e diretto da Fabrizio Ferreri e organizzato con Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli e Diego Conticello, che si terrà nel mese di luglio 2024 nel borgo montano di San Mauro Castelverde. “Con la nuova edizione del Festival – dichiara Fabrizio Ferreri, fondatore e direttore artistico del Festival – continueremo a guardare più ai processi che all’evento in sé: co-progettando il Festival con un gruppo sempre più ampio e partecipe di abitanti maurini e coinvolgendo le scuole del territorio proviamo ad attivare e connettere energie locali nell’immaginazione e realizzazione di futuri possibili”.

Il premio

Il Premio è aperto a opere di poesia in lingua italiana edite dal 1° gennaio 2023, si articola in un’unica sezione e la partecipazione è gratuita. La giuria è composta da Gabriella Sica (presidente), Andrea Inglese, Federico Italiano, Antonio Lanza e dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Salerno” di Gangi (PA). La scadenza è fissata per il 15 marzo 2024. La giuria, entro la prima metà di aprile 2024, decreterà i 5 finalisti dai quali verrà fuori un vincitore e due menzioni speciali. I nomi dei vincitori e dei menzionati verranno comunicati entro la fine di maggio 2024. I premi saranno in denaro: al vincitore del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” andranno 1.000 euro, mentre alle menzioni speciali 500 euro. I premi dovranno essere ritirati personalmente durante la serata di premiazione che si terrà nel mese di luglio a San Mauro Castelverde (PA) nell’ambito del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo. IL bando è reperibile nel sito www.festivalprestigiacomosanmaurocastelverde.it