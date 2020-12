Fine di un'era ai Fatti Vostri? I rumors: "Salvo Sottile al posto di Magalli"

Una volta paragonò la vita a una stazione con treni da afferrare e da perdere. Il palermitano Salvo Sottile, una vita da cronista:, adesso potrebbe saltare su un altro vagone. Dalla nera alla conduzione dei Fatti vostri? I rumors parlano da settimane. L'indiscrezione che vede Giancarlo Magalli in bilico, gira da diverso tempo. Con la prossima stagione de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli, 73 anni, rischia di perdere la conduzione dello storico contenitore mattutino di Rai 2. Per il cambio della guardia ci sarebbe uno scalpitante Salvo Sottile. A sganciare la bomba è stato Alberto Dandolo, giornalista divenuto famoso per i suoi scoop. Come da lui affermato sul settimanale Oggi, a viale Mazzini si fa largo l’idea di cambiare il padrone di casa della trasmissione ideata da Michele Guardì.

Il pole per la sostituzione ci sarebbe proprio Salvo Sottile, 48 anni tra un mese, che è entrato a far parte del programma lo scorso 15 settembre, curando la rubrica “Occhio alle truffe” che va in onda due volte alla settimana proprio all’interno del programma condotto da Giancarlo Magalli. Una scelta che fin da subito l'esperto conduttore non avrebbe gradito. Dandolo fa notare che con un rivale in casa di questa caratura, per Magalli le cose potrebbero mettersi male e "come si dice in questi casi, sempre meglio guardarsi le spalle"”.

Figlio di Giuseppe Sottile, ex capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia, Salvo Sottile ha incominciato a collaborare nel 1989 col quotidiano La Sicilia e con l'emittente regionale Telecolor Video 3. Notato da Enrico Mentana nel 1992 l'approdo in Fininvest: c'era proprio Sottile - all'epoca 18enne - sul posto in collegamento al Tg5 per la Strage di Capaci. Nel 2003, dopo 11 anni al TG5, lasciò Mediaset per approdare a Sky Italia e fare parte del neonato Sky TG24. Dopo due stagioni, nel 2005 il ritorno al TG5. Nel 2010 il debutto in prima serata su Rete4 con Quarto grado. Infine nel 2013 il passaggio a LA7 e 5 anni fa l'approdo alla Rai.