Salmo si ferisce a un braccio: "Non sarò a Palermo per il concerto, perdonatemi"

A neppure 24 ore dal concerto, Salmo annuncia al suo pubblico che non sarà a Palermo per il live. "Sto bene. Ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro - scrive l'artista sardo che sui social si chiama Lebonwski - sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo però non sarò presente alla doppia data in Sicilia. Perdonatemi".

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo si sarebbe dovuto esibire domani (28 luglio) per una nuova data del Green Pop Fest ai Cantieri Culturali alla Zisa, per una delle date più attese della stagione dei concerti a Palermo, organizzata da Puntoeacapo e Gomad. Una data importante per le due organizzazioni di spettacoli live dopo quanto accaduto con Geolier, che ha gettato dubbi sulla sicurezza, tanto da spingere la questura a dirsi pronta a revocare la licenza.

Si attendono comunicazioni ufficiali dall'organizzazione in merito all'eventuale rinvio della data o al possibile rimborso dei biglietti già acquistati dai fan (che andavano da 40 a 59 euro). Intanto il giorno dopo Salmo, sarebbe dovuto essere anche a Catania, a Villa Bellini, per il bis del suo spettacolo in Sicilia che allo stesso modo non si farà.