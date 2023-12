"Oltre le barriere": al campo ostacoli della Favorita il saggio equestre di Natale a favore dell'inclusione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saggio di Natale di Equitazione Integrata Fise “Oltre le barriere “, che si è svolto ieri mattina presso il campo ostacoli della Favorita. E' stato un momento di sport ma soprattutto d’inclusione e sinergia tra le famiglie, le associazioni e le istituzioni che hanno partecipato alla buona riuscita della manifestazione. 20 bambini e ragazzi disabili si sono cimentati in varie riprese di dressage dando dimostrazione delle loro capacità a cavallo e soprattutto che lo sport è per tutti.

Hanno partecipato oltre all’asd Cavallo Amico, presieduta dalla dottoressa Isabella Alioto che da anni svolge l’ippoterapia nella struttura equestre della Favorita, il circolo Horsing club e il Feudo di Mezzo alla guida delle rispettive istruttrici Sofia Varoli e Ilenia Sgroi. E' stato anche un momento di celebrazione di un atto generosità da parte dell’avvocato Chiarello il quale ha donato due cavalli all’asd Cavallo Amico per l’ippoterapia chiamati rispettivamente MarMur e MurMar in memoria di Marco Muratore venuto tragicamente e prematuramente a mancare. La mattinata si è conclusa con un ricco buffet e tanti doni per i bambini e ragazzi presenti.