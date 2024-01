I sabati della cultura, gli studenti del Maria Adelaide tra Cattedrale e Museo Diocesano

Sabato 27 gennaio, dalle 9 alle 13, si è svolto il secondo incontro del progetto “I sabati della cultura”. Il progetto, volto a consolidare il patto “scuola-famiglia”, ha visto protagonisti alunni e genitori delle classi seconde della scuola secondaria di I grado dell’Educandato statale Maria Adelaide di Palermo. Partner del progetto il Touring Club Territorio di Palermo.

Il professor Fabio Morello dell’Educandato Maria Adelaide e il console del Touring Club, professor Fabio Rocca, hanno accolto i visitatori accompagnandoli in un magnifico percorso culturale all’interno del Museo Diocesano e della Cattedrale di Palermo. "Un sentito e particolare ringraziamento alla dirigente scolastica del Maria Adelaide, dottoressa Virginia Filippone, per aver fortemente appoggiato l’iniziativa didattico culturale, a monsignor Filippo Sarullo, direttore del Museo Diocesano, per la cortese accoglienza ricevuta dai partecipanti e al professor Vincenzo Sansone, docente di Religione, presso l’Educandato statale Maria Adelaide, per aver contribuito in modo determinante alla riuscita dell’evento culturale" si legge in una nota.

Le attività del progetto termineranno nel mese di maggio e nei prossimi mesi saranno organizzati altri tour in altrettanti siti di interesse storico architettonico culturale della nostra città e del nostro territorio. "Si sottolinea l’importanza del ruolo dei genitori e degli alunni dell’Educandato - concludono dalla scuola - che con entusiasmo e spirito di collaborazione hanno creduto e aderito al progetto, dimostrando che la sinergia tra due istituzioni educative, cardine della nostra società, la scuola e la famiglia, è possibile, produttiva e principio ispiratore di sani modelli di vita".