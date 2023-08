Da Rotterdam a Palermo in bici, missione compiuta per gli studenti in tour per la ricerca sulle malattie cardiache

Da Rotterdam a Palermo in bicicletta per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla ricerca sulle malattie cardiache. Missione compiuta per un un gruppo di otto studenti dei Paesi Bassi, partiti l'8 luglio scorso per raccogliere fondi per aiutare a comprendere le cause sconosciute dei problemi cardiaci.

Il tour di Heart to Handle, partito lo scorso 8 luglio, si è concluso giovedì 3 agosto a Villa Niscemi. Ad accogliere i giovani ciclisti il console onorario dei Paesi Bassi Emanuele Pirazzoli e la moglie Gillian van den Berg, insieme con l'assessore comunale allo Sport e Turismo, Sabrina Figuccia, che ha elogiato l'impegno e la determinazione del team.

"Siamo incredibilmente orgogliosi - ha dichiarato Jan Krol, uno dei ciclisti di Heart to Handle - di ciò che abbiamo realizzato in questo tour in bicicletta Il supporto ricevuto da Anytime Fitness, dal console e dalla giunta comunale è stato davvero commovente. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo il percorso. Ogni donazione, ogni incoraggiamento e ogni caloroso benvenuto ci hanno motivato e ispirato a fare la differenza nella lotta contro le malattie cardiache".

Tra i promotori principali del tour in bicicletta c'è Anytime Fitness Italia, che prevede di aprire un club in Via Roma entro la fine dell'anno. Il tour in bicicletta di Heart to Handle aveva lo scopo in particolare di prevenire la morte cardiaca improvvisa e i problemi cardiaci negli atleti. Gli sforzi del team hanno attirato l'attenzione e il sostegno di diverse organizzazioni, che hanno contribuito così al successo della loro missione.