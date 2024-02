Rotary Club, presentato il volume di Sergio Malizia dal titolo "La Fiducia, la migliore protezione alla volatilità”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Importante convegno, all'Hotel San Paolo Palace, in Interclub, organizzato dal Rotary Club Baia dei Fenici, presidente Sebastiano Bonventre, con altri tredici Club dell’Area Panormus e nello specifico Palermo Nord, Palermo Montepellegrino, Palermo Monreale, Palermo Mediterranea, Palermo Mondello, Palermo Libertà, Palermo Agorà, Lercara Friddi, Teatro del sole, Parco delle Madonie, Bagheria, Cefalù e Piana degli Albanesi. Relatore di eccezione il Governatore eletto, per l’anno rotariano 2025/26, Sergio Malizia che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “La Fiducia, la migliore protezione alla volatilità”. Nel presentare l'iniziativa il presidente del club Sebastiano Bonventre ha voluto tratteggiare le motivazioni profonde che hanno spinto verso questa scelta tematica: la fiducia per l'appunto. Sulla fiducia abbiamo costruito molto del nostro mondo e sulla fiducia costruiamo i rapporti umani.

Sergio Malizia, relatore di spicco, conosciuto e apprezzato in Italia, è specializzato nella clientela private, che, da più di trenta anni, supporta in prima persona attraverso una consulenza patrimoniale nei diversi centri di interesse in cui opera giornalmente: Palermo, Milano e Roma, solo alcuni di essi. Dal 2023, Sergio Malizia, collabora con BNL Gruppo BNP Paribas es è stato tra i primi in Italia a ottenere la certificazione EFA. "La fiducia, la migliore protezione alla volatilità", edito nel 2022, rappresenta la quarta pubblicazione della collana creata proprio da Sergio Malizia. Ed è la pubblicazione a partire dalla quale si è mosso il brillante intervento dell'oratore. Come egli stesso scrive parlando del suo volume "Un anno in cui, era il 2022, le aspettative, dopo due anni di pandemia, erano decisamente diverse rispetto a quello che poi sta avvenendo. Il 2022 è stato, infatti, un anno complesso per via della guerra, dell’alta inflazione e della possibile recessione mondiale. I mercati finanziari nel 2022 sono stati e sono ancora molto volatili. Oggi più che mai il cliente deve avere fiducia nel proprio Consulente Patrimoniale. Ecco perché fiducia e volatilità sono le parole chiave della pubblicazione".

E su queste parole chiave ha costruito il suo brillante intervento. Nello specifico il relatore si è concentrato su alcuni temi cari all'impresa, come la pianificazione e l'organizzazione aziendale, all'imprenditore, la strategia e la vision, e al cliente, la fiducia e la volatilità. E lo ha fatto a partire da una esperienza imprenditoriale, a cinque generazioni, che ha rappresentato il suo punto di partenza nel volume. L'intervista all'imprenditrice che fa la differenza. Come si può resistere cinque generazioni, e crescere, quando la media italiana vuole che le aziende di famiglia esauriscano le sue prospettive già a partire dalla terza? Quella di Sergio Malizia è stata una trattazione del tema, lineare e coinvolgente, a tratti esaltante, capace com'è stato, lui, come sempre d'altronde, di coinvolgere tutti davvero. "Lo dico sempre ai miei clienti: si può arrivare a garantire all'attività d'impresa un futuro, anche nel cambio generazionale, se si pianifica per tempo, altrimenti si rischia che le aziende chiudono. Io dico sempre una cosa agli imprenditori, ma anche ai professionisti incontro. Voi oltre ad avere una responsabilità personale nei confronti delle vostre famiglie e nella difesa del patrimonio che si è creato nel tempo, avete anche una grandissima responsabilità sociale. A quella dovete prestare analoga attenzione", ha precisato Sergio Malizia. "Perché - continua - la responsabilità non è solamente nel tutelare il patrimonio personale nei confronti dei propri discendente, ma c'è anche una responsabilità enorme nel tutelare quelle che sono le famiglie che a volte vivono grazie all'azienda, grazie al lavoro che assicura l'azienda. Allora chiaramente tutto questo è molto importante. Se si ha accortezza e consapevolezza di questa responsabilità bisogna avere la possibilità, per tempo, di pianificare questo passaggio tra generazioni. Non è una cosa facile anzitutto perché quando si parla di passaggio generazionale sono molteplici i fattori che interagiscono".

E continua Sergio Malizia "pianificare il passaggio non vuol dire pensare che sta cambiando la mia vita. Vuol dire solamente garantirti un futuro. Garantire un futuro all'azienda, all'impresa. È per le imprese familiari, e sono molte, favorire una coesione familiare. Perché due cose sono importantissime: fare il passaggio e pianificarlo per tempo". Giustamente afferma Sergio Malizia "io sostengo che l'imprenditore che desidera pianificare per tempo non deve fare un passo indietro, quello che io propongo sempre è che faccia un passo laterale per rendere fluido questo passaggio. Senza la lungimiranza di pensare che il dopo di me prima o poi avverrà, come avviene per tutti, non permettiamo alle nostre creature imprenditoriali di vivere. La mia esperienza, purtroppo, mi porta a vedere tante aziende che, senza pianificare per tempo il passaggio, non hanno garanzia di futuro". Passaggio che, Sergio Malizia, affronta, durante il convegno, anche per le più modeste casistiche dei passaggi dei patrimoni di famiglia ai figli soffermandosi sulle diverse tipologie di testamenti.

"Testare - specifica Sergio Malizia - significa solamente volere pianificare per tempo senza lasciare agli altri la possibilità di decidere cosa fare". È evidente che tutto ciò non può avvenire per caso. Serve un professionista serio e capace in grado di supportare nella pianificazione, nella diversificazione e nelle scelte. Come afferma giustamente Sergio Malizia "il professionista può aiutare a fare in modo che domani si evitino problematiche serie e scelte irreversibili, spesso disastrose, per l'impresa, per il patrimonio, per la famiglia". Ma senza fiducia tutto ciò non può radicarsi e non può determinarsi. Questa la grande strategia, questa la più importante strategia... trasmettere fiducia attraverso un comportamento professionale serio, responsabile e, per fortuna, non sempre accondiscendente. Sergio Malizia ha permesso ai più di comprendere come la consulenza patrimoniale, sia una attività di Advisory finalizzata non solo a costruire portafogli finanziari efficienti, ma attraverso un approccio olistico, a prendersi cura del patrimonio che coinvolge l’Azienda, gli investimenti immobiliari e i valori intangibili. Ma, in realtà, la pianificazione patrimoniale dei propri investimenti, dopo un’analisi della situazione attuale e dei propri obiettivi, è un servizio che serve a tutti offrendo - come sottolineato da Sergio Malizia - soluzioni personalizzate di valore che considerino e privilegino una diversificazione degli investimenti. È evidente, in questo momento storico, quanto sia indispensabile questa figura in ogni sistema produttivo e familiare. La mission del Consulente Patrimoniale è, infatti, impegnarsi per una crescita del patrimonio stabile e sostenibile nel tempo. Questo non può prescindere da un controllo della volatilità rispettandone il mandato ricevuto, per garantire il tenore di vita dell’attuale proprietario e delle generazioni successive.