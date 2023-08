Ripartono le iniziative del Rotary club Palermo Montepellegrino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Terminata la sosta estiva, tornano le iniziative dei Club Rotary. Quest'anno il Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Salvatore D'Angelo, si sta impegnando per tracciare un percorso ricco di attività che passano dalla formazione al sociale.

Gli appuntamenti di settembre vedono impegnati il Club con due momenti particolari. Uno legato ad un progetto definito nel 2019, con altri club dell'area Panormus, in collaborazione con il 6° Reggimento Lancieri di Aosta che, in missione in Libano, ha consegnato defibrillatori e materiale sanitario alle strutture bisognose in loco donato dai Club.

Il 15 settembre saranno il comandante Augusto Vizzini ed il maggiore Giuseppe Calderone relazioneranno la platea dei rotariani su quanto fatto durante la missione in Libano. Invece il 23 settembre, presso l'hotel NH, Francesco Arezzo di Trifiletti, intratterrà in Interclub organizzato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino, i soci rotariani sull'importanza di fondere innovazione e tradizione per il Rotary del Futuro. Partecipano anche i Soci dei Club Palermo Nord, Lercara Friddi, Palermo Mediterranea, Piana degli Albanesi H.A., Palermo Baia dei Fenici.