Il Rotary club di Cefalù-Madonie si unisce alla cerimonia in ricordo della strage di via D'Amelio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Rotary Club di Cefalù-Madonie parteciperà alla solenne cerimonia organizzata dai Rotary Club Area Panormus il prossimo 19 luglio. L'evento avrà luogo sulla scalinata del Tribunale di Palermo, in occasione del 32° anniversario della strage di Via D'Amelio, un tragico evento che ha segnato profondamente la nostra comunità e l'intero Paese. Durante la cerimonia, verrà esibito uno striscione con la scritta "I Rotary Club dell'Area Panormus per non dimenticare", simbolo del nostro impegno nel mantenere vivo il ricordo delle vittime e nel promuovere i valori di giustizia e legalità. Il momento sarà reso ancora più toccante dall'esecuzione del brano musicale "Il Silenzio", suonato da un talentuoso giovane del Conservatorio di Palermo. Questo gesto semplice ma potente rappresenterà il nostro omaggio silenzioso a coloro che hanno perso la vita in quel tragico giorno. Invitiamo tutti i membri della nostra comunità e gli amici del Rotary a unirsi a noi in questo momento di riflessione e commemorazione. Insieme, continuiamo a lavorare per un futuro migliore, sostenendo i principi di pace, giustizia e solidarietà.