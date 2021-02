Rotaract Palermo sud e dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari insieme per promuovere i vini dello Jato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rotaract Palermo sud ed il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Palermo insieme per sensibilizzare e formare i consumatori e, nello stesso tempo, per far conoscere e promuovere i territori della Valle dello Jato. "Nella qualità di presidente del Rotaract Palermo sud – afferma Domenico Ferruggia - in nome e per conto di tutti i soci, voglio ringraziare il professore Nicola Francesca per aver accolto la nostra proposta.

Il Rotaract Palermo sud, farà si che questo evento sia l'inizio di un lungo percorso di collaborazione all'insegna della cultura e della formazione affinché giovani e meno giovani possano avere contezza di ciò che è il “pianeta vino” e cosa ci sta dietro una bottiglia, dalla scelta del sito d’impianto di un vigneto, alla scelta varietale, ai sistemi di allevamento, di vendemmia, di vinificazione attraverso le tecnologie sia italiane che francesi, cilene o australiane. Non da meno sono le scelte legate al packaging e al marketing e l’approccio ai mercati internazionali.

“Il mio impegno e quello dell’Associazione - conclude Ferruggia - è quello di promuovere il territorio e mettere in luce tutte le sue potenzialità cercando di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, che sappia capire e farne verbo. Il disegno dell'artista Stefano Lo Voi mi ha emozionato perché credo abbia colto, con assoluta certezza, che viviamo nel posto più bello del mondo ed è per tanto che dedico parte della mia vita e le mie energie affinché la conoscenza sia di tutti".