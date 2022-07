VIDEO | I bimbi costruiscono con Cruciani la rosa di candele per la Santuzza: le immagini della Cattedrale dall'alto

Nessuno se lo aspettava: palermitani e turisti si sono inginocchiati sul sagrato per accendere i cinquemila ceri che formavano il grande fiore luminoso che l’artista e stilista, da un'idea condivisa con Stefania Morici, ha realizzato a Palermo per il Festino. In pochi minuti l'opera è diventata un atto di fede collettivo, tra riflessioni e preghiere bisbigliate