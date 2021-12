Gli auguri di Roberto Lipari positivo al Covid e in quarantena: "Buon Natale a debita distanza"

Roberto Lipari è positivo al Covid e passerà il Natale in quarantena. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è lo stesso comico palermitano che durante l'autunno ha condotto Striscia La Notizia: "Non scenderò nei particolari, ma sì! sono positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle".

Promosso da inviato a conduttore del tg satirico più famoso d'Italia Lipari racconta sui social l'esperienza che sta vivendo e pubblica come immagine il collage di due foto che lo immortalano in ospedale e a casa, in quest'ultimo caso con tanto di albero di Natale sullo sfondo. "Nella mia testa - dice Lipari - sono passate mille cose in questi giorni. Vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola? Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori".

Il comico palermitano conclude facendo ai suoi fan degli auguri speciali: "Siccome a volte diamo troppo per scontato ciò che abbiamo, quello che voglio dirvi è: godetevi ogni attimo di questi giorni tutti voi che potete! Amici miei, sperando di tornare più forte di prima e senza Covid, a tutti auguro Buon Natale con affetto e a debita distanza dal vostro positivo Roberto Lipari".