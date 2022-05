VIDEO | Dalla lotta per l'ambiente al cambiamento culturale dopo le stragi del '92: nuova rassegna fotografica da Al Fresco

Al Fresco ospita una nuova rassegna fotografica. Il fil rouge di quest’anno è “Rivoluzione! Evoluzione?”, una riflessione che parte dalla storia di singoli uomini e di interi popoli, declinandolo secondo vari ambiti. Le mostre fotografiche proseguiranno per tutta la stagione estiva, diventando un pretesto per accendere i riflettori su argomenti attuali su cui si tende a sfuggire, ma che meritano la possibilità di essere approfonditi.

“Lo scopo della rassegna è quello di produrre riflessioni politiche, sociali, scientifiche e ambientali e per fare ciò ho ricercato la collaborazione di persone e associazioni che sviluppano questi argomenti”, afferma Salvo Gravano, curatore della rassegna. Le prime foto appartengono a “Guatemala - Radici e orizzonti” scatti dell’Archivio del Ciss - Cooperazione Internazionale Sud Sud. “Dal 1992 siamo presenti in Guatemala, Paese che tra il 1960 e il 1996 ha sofferto una pesante guerra civile in cui si sono scontrati gli interessi delle classi agiate urbane, discendenti dai colonizzatori, e quelli dei ceti poveri e dei campesiños di etnia Maya sparsi nei villaggi delle zone rurali. Abbiamo così accompagnato i nostri partner nei processi di cambiamento, centrando il nostro agire nei punti chiave per una evoluzione, cioè la formazione e la cultura.

Questi scatti rappresentano, per tutte e tutti noi, qualcosa di particolarmente prezioso, unico e speciale, che ci consente di viaggiare sempre, anche indietro nel tempo.” le parole di CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud. I prossimi appuntamenti della rassegna saranno legati al tema ambientale, con le fotografie di Giovanni Spatola sulla marcia per la difesa della Riserva Naturale dello Zingaro; un focus storico-sociale - in occasione del trentennale dagli eccidi di Capaci e via D’Amelio - con le fotografie di Igor Petyx su cosa è accaduto dopo le stragi nel cambiamento della società palermitana; infine un percorso sulla rivoluzione della scienza, con le foto di Salvo Gravano dedicate a visioni notturne di stelle e via Lattea.

L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare la rassegna culturale estiva di Al Fresco giardino e bistrot che vedrà, oltre ai live music, altri incontri dedicati a grandi e bambini. Saranno diversi gli appuntamenti letterari organizzati in collaborazione con le case editrici tra cui, Edizioni La Zisa, Navarra Editore, Margana Edizioni, Carlo Saladino Editore.

Focus sui temi LGBTQI+ con la sponsorizzazione del Sicilia Queer 2022 e il supporto al Palermo Pride. All’aperitivo di presentazione dedicato ai giornalisti Interverranno Lucia Lauro (Al Fresco giardino e bistrot - Cotti in Fragranza), Salvo Gravano (curatore della rassegna), l'associazione Palermo Felicissima e una rappresentanza del CISS che ha messo a disposizione la mostra d'apertura dal titolo Guatemala – radici e orizzonti.

Le esposizioni saranno visitabili durante gli orari di apertura del bistrot (mercoledì, giovedì, venerdì dalle 16 a mezzanotte, da venerdì a domenica dalle 12 a mezzanotte).