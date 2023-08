Amazing Sicily, nasce il magazine gratuito dell'aeroporto che racconta le meraviglie dell'Isola

Un nuovo magazine per promuovere la Sicilia e le sue bellezze. Da questa mattina i viaggiatori in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino troveranno una sorpresa ad attenderli. In appositi espositori installati nell’area di ritiro bagagli e nella zona di attesa degli arrivi, sarà possibile ritirare gratuitamente il magazine Amazing Sicily, edito da Passione Sicilia, l’azienda che, grazie alla partnership con Gesap, già distribuisce gratuitamente all’interno del punto informazioni dell’aeroporto le Beach, le Castle e le Winery Map.

Scritta in tre lingue (italiano, inglese e francese), la rivista, in ogni suo numero, racconterà ai turisti un emozionante viaggio attraverso i luoghi più affascinanti della nostra isola. In questo primo numero la copertina va a Scopello e alle sue spiagge. Il viaggio continuerà alla scoperta del barocco e del cioccolato modicano, per poi proseguire con un tuffo virtuale alla Scala dei Turchi. Non mancherà il mistero con i fantasmi del Castello di Mussomeli. Una sezione è dedicata anche alle bellezze naturali, con le Gole dell’Alcantara, e al vino, con la storia dell’origine del Marsala. Infine, spazio anche ai più piccoli, con la sezione Sicily for Kids, in cui grande spazio è dedicato all’Opera dei Pupi.

"Amazing Sicily è un magazine che fa scoprire ai viaggiatori le meraviglie della nostra isola, facendogli trovare posti nuovi dove trascorrere le future vacanze, guidandoli in un viaggio pieno di colori, di profumi e di emozioni", racconta Nino Messina, editore del magazine e fondatore di Passione Sicilia. "Con questo magazine ho potuto dedicarmi al racconto delle bellezze della Sicilia - dice il direttore responsabile di Amazing Sicily, Attilio Cardella - continuando un lavoro che sottolinea l’amore che ha l’editore per la nostra terra, già dimostrato dalla realizzazione di guide turistiche, mappe e molti altri progetti".