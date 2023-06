TheFork sceglie i 50 migliori ristoranti dell'estate 2023, c'è anche un locale di Cefalù

C'è anche 22 Cucina Isolana di Cefalù, ed è l'unico della provincia di Palermo, tra i 50 migliori ristoranti scelti da TheFork, basandosi sui dati della piattaforma utilizzata per le prenotazioni che conta 20.000 locali in Italia, oltre 30 milioni di download della app, 20 milioni di recensioni pubblicate dalla community e più di 20 milioni di visite mensili.

TheFork Top 50 Estate è stata stilata tenendo conto di diversi fattori quali il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, i volumi nel corso dei mesi estivi. "L’esperienza gastronomica è oggi parte integrante di ogni vacanza. Storia, cultura e identità locale passano infatti anche attraverso il cibo. La Top 50 mette in mostra l’eccellenza della ristorazione italiana nei posti più frequentati in estate, è una lista ricca sia in termini di qualità che varietà, e noi di TheFork vogliamo far conoscere queste eccellenze al maggior numero di persone possibili, rendendo l'esperienza della ristorazione accessibile e comoda da fruire", ha dichiarato Carlo Carollo, country manager di TheFork Italia.