I rischi del web e la responsabilità dei genitori

Genitori Connessi Torna a parlare di rischi del web. Lo fa con l'intenzione di approfondire sia l'aspetto tecnico legale, sia quello psicosociale con 2 distinti appuntamenti da non perdere. Parlare dell'aspetto tecnico legale (venerdì 30 Aprile alle ore 15) ci consentirà di capire i meccanismi con cui soprattutto i nostri figli, hanno a che fare e che li portano a fronteggiare determinati pericoli sul web. Francesco Re, vice questore della polizia postale di Palermo con la sua decennale esperienza potrà senz'altro aiutarci a capire come affrontare i principali rischi presenti in rete e ci darà preziosi consigli da seguire.

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 5 maggio alle ore 21: parleremo dell'aspetto psicosociale con la Alessia Micoli, esperta psicologa e criminologa che ci aiuterà a capire come noi adulti possiamo affrontare alcune dinamiche sia che i ragazzi o i bambini siano vittime sia che siano dei cyberbulli, che tipo di approccio usare, che strategie mettere in campo.

Come sempre potete scriverci alla nostra mail: GenitoriConnessi@Yahoo.com per richieste, domande, suggerimenti. Potete inoltre commentare durante la diretta tramite i post su facebook ed interagire con i nostri ospiti. I vieo delle dirette rimarranno fruibili gratuitamente on line sulla nostra pagna e sul nostro canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCHFjIgLxaHzf9qW3sjynkuA) PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/GenitoriConnessi.GECO