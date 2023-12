Riqualificazione urbana allo Zen, nasce un nuovo percorso pedonale fatto dai residenti

Giovedì alle 11, nella parte terminale di via Trapani Pescia, vicino all’ingresso dell’istituto comprensivo statale Giovanni Falcone allo Zen, con l’evento “Passoprimo” verrà inaugurato il primo spazio rigenerato grazie al progetto “Ri-Generazioni per accorciare le distanze”, portato avanti dalle associazioni Laboratorio Zen Insieme, Per Esempio e la cooperativa sociale Orto Capovolto, che vuole ripensare la città a partire dai suoi spazi, renderla più verde e inclusiva, mapparne problematiche e bisogni, individuare soluzioni e avviare processi dal basso di rigenerazione urbana.

L’intervento di riqualificazione, realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Rigenerazione urbana del Comune di Palermo, consiste in un coloratissimo percorso pedonale di oltre 200 metri che sopperisce alla grave carenza di un marciapiede fruibile in un tratto quotidianamente attraversato da centinaia di bambini, bambine e genitori per raggiungere la scuola del quartiere, e di un piccolo spazio di aggregazione con panchine e fioriere. Un progetto di urbanistica tattica che ha l’obiettivo di educare i più piccoli alla bellezza e alla cittadinanza attiva.

Il lavoro, frutto di mesi di riunioni, di mappature e passeggiate fra le insulae per individuare le esigenze del quartiere, di progettazione e di confronto con l'amministrazione comunale, è stato condotto dal Comitato di quartiere giovanile dello Zen, nato grazie al progetto che aveva l’obiettivo di aggregare giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni a rischio di marginalità, ma anche di moltissime cittadine e cittadini arrivati a dare una mano da ogni parte della città. Un processo partecipativo grazie al quale gli abitanti del quartiere hanno individuato nell’asse stradale di via Primo Carnera - via Trapani Pescia, la priorità di migliorare la sicurezza delle bambine e dei bambini che dalla piazza centrale del quartiere raggiungono la scuola Falcone.

Guidati dall’architetta Angelica Agnello, coordinatrice dell’Area Rigenerazione del progetto, sono stati i partecipanti stessi a disegnare e poi realizzare il percorso pedonale. "Un bel lavoro di cittadinanza attiva e di collaborazione con l’amministrazione comunale - spiega Angelica Agnello. - Il progetto infatti ha visto il coinvolgimento attivo dell’assessorato alla Rigenerazione urbana e dell’Ufficio alla Mobilità che, con apposita ordinanza, ha istituito il nuovo percorso pedonale e l’ha dotato di segnaletica orizzontale e verticale che mette insieme sicurezza e divertimento. Nel percorso trovano posto coloratissimi cartelli che invitano i bambini e le bambine a stare attenti ma anche a salutarsi, sorridere e connettersi più con gli altri che con la tecnologia".

"La comunità dello Zen non si arrende a ciò che manca e dimostra ancora una volta di voler essere parte in causa del cambiamento del proprio territorio - racconta Fabrizio Arena, presidente di Laboratorio Zen Insieme -. La partecipazione attiva e l’interlocuzione con le istituzioni rappresentano da anni la risposta del quartiere a ogni pregiudizio, diventando un modello e un esempio per la città tutta".

Il percorso pedonale dello Zen è il primo di tre interventi di rigenerazione urbana che coinvolgeranno anche il quartiere Albergheria e il Cep. “Ri-Generazioni per accorciare le distanze” è un progetto di Laboratorio Zen Insieme, Per Esempio e Orto Capovolto, con la partecipazione di Push. e Terradamare Cooperativa Turistica, finanziato nell’ambito del bando "Fermenti", iniziativa del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata a favorire e sostenere idee, progetti e iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le comunità.