I bambini di Borgo Vecchio avranno di nuovo il campetto di calcio: al via i lavori di recupero

Al via i lavori per il recupero del campetto di calcio di Borgo Vecchio, unico spazio ludico-ricreativo pubblico dell’intero quartiere, che versa da anni in pessime condizioni. In queste ultime settimane, l’ottava circoscrizione di Palermo si è infatti attivata, insieme ad alcune associazioni e agli abitanti del quartiere per compiere i primi passi di intervento sull’area per ripristinare le condizioni del campo e renderlo fruibile, a beneficio delle bambine e dei bambini a cui è stato negato uno spazio pubblico di crescita.

Domani i ragazzi dell’Endofap, la scuola professionale Don Orione, molti dei quali residenti del quartiere, si occuperanno della sostituzione delle porte da gioco, da tempo rotte e pericolose, e della rimozione dei residui del vecchio tappeto di erba sintetica, anch'esso gravemente danneggiato e pericoloso per la incolumità dei bambini che quotidianamente continuano a frequentare l'area.

Si tratta di un primo intervento di recupero che punta sì a ripristinare il campo ma anche a denunciare la necessità di un una seria presa in carico da parte delle istituzioni che dovrebbero avere cura di restituire alla città uno spazio che abbia tutte le condizioni per essere fruibile nel tempo, garantendo una manutenzione costante.

"Il recupero del campetto è l’ennesimo tentativo dal basso di accendere quantomeno i riflettori su una ferita aperta nel quartiere - dice Claudio Arestivo, presidente dell’associazione di promozione sociale Per Esempio -. Da anni i ragazzini e le ragazzine di Borgo Vecchio rivendicano l’utilizzo e il ripristino di questo spazio. Ci auguriamo che l’avvio dei lavori di recupero sia l’inizio di un impegno, di un’attribuzione di responsabilità che non può mai essere addossata soltanto a chi ne usufruisce. Se uno spazio pubblico si usura, non possono essere i ragazzi o gli abitanti del quartiere a occuparsi della sua manutenzione. Spesso si cavalca l’onda degli atti vandalici da parte dei giovani quando in realtà sappiamo benissimo che nei quartieri succede esattamente l’opposto. I ragazzi, le intere comunità, rivendicano l’utilizzo e la manutenzione di spazi per loro necessari, come il campetto in questo caso che rappresenta l’unico spazio del quartiere dove poter trascorrere il tempo libero".

"Si ringrazia in particolare la scuola professionale Don Orione-Endofap e tutte le associazioni territoriali che stanno contribuendo coralmente a tale importante processo di riqualificazione urbana, ma soprattutto di attenzione e cura dei ragazzi e delle ragazze del Borgo Vecchio. Per il consiglio dell’Ottava Circoscrizione le complessità del quartiere sono sempre state una priorità, parte un processo che mira a dare dignità a un luogo vissuto soprattutto dai più piccoli" dice Marcello Longo, presidente dell’ottava circoscrizione, promotore dell’iniziativa accanto alle associazioni.

"Il Borgo è una periferia nel cuore della città che rimarca plasticamente le contraddizioni della nostra Palermo - afferma Mari Albanese, presidente della commissione Cultura dell’ottava circoscrizione -. Il campetto che a oggi versa in condizioni pietose rimarca la differenza tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Questo è inaccettabile. Il processo di riqualificazione non può essere più rimandato, lo dobbiamo alle bambine e ai bambini che giocano ogni giorno tra le rovine dell’indifferenza e dell’assenza delle istituzioni".