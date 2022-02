Il set di "Viola come il mare" a Terrasini, ma Can Yaman non si concede ai selfie: fan delusi

Torre Alba, il villaggio dei pescatori e il lungomare Peppino Impastato di Terrasini protagonisti sul piccolo schermo. Le location sono state scelte dalla produzione della serie tv "Viola come il mare" per fare da sfondo alla due giorni di riprese. Ieri e mercoledì il set della fiction, che andrà in onda su Canale 5, infatti si è spostato di nuovo in provincia per realizzare alcune scene. Ad accogliere i protagonisti, l'attore turco Can Yaman e la collega siciliana Francesca Chillemi, sono arrivati in tantissimi.

Già dalle prime ore della mattina un sacco di gente ha cercato di avvicinarli. Ovviamente per motivi di sicurezza e per permettere al cast di lavorare, i fan però hanno dovuto mantenere una certa distanza. "Gli attori - commenta l'assessore al Turismo Vincenzo Cusumano - sono stati accolti, come al solito, con grande affetto dai terrasinesi".

La fiction poliziesca è tratta dal libro "Conosci l’Estate?" della scrittrice Simona Tanzini. Can Yaman interpreta il detective Francesco Demir mentre Francesca Chillemi è la giornalista Viola Vitale che si trasferisce da Parigi a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. A Terrasini si è girato il ritrovamento di un ragazzino che ha avuto un incidente. "Il nostro Comune - conclude l'assessore Cusumano - si consacra come meta di attrazione per il cinema e la televisione. La cosa non è casuale: abbiamo messo in campo tutte le nostre conoscenze per attirare produzioni, grazie alle quali riusciamo ad ottenere una eccellente promozione del territorio a costo zero".

Durante le pause dal lavoro, compresa la pausa pranzo, gli attori sono rimasti nel loro camper. I fan quindi non sono riusciti a scattare delle foto in loro compagnia. Nei giorni scorsi in città, invece, sono stati numerosi i palermitani che sono riusciti nell'impresa. Le riprese della serie sono iniziate lo scorso 14 febbraio. L'ultimo ciak è in programma il prossimo 21 febbraio. Oggi si gira a Mondello.