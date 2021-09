Makàri, si gira la seconda stagione: Mondello set delle riprese

Dopo il successo delle prime quattro puntate, l'attore palermitano Claudio Gioè torna a vestire i panni del giornalista e investigatore Saverio Lamanna. In corso i casting per le comparse e per qualche piccolo ruolo: ecco come candidarsi

Mondello farà da sfondo alle riprese di Makàri, la serie tv che vede l'attore palermitano Claudio Gioè vestire i panni del protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. La prima stagione, prodotta da Palomar e Rai Fiction, si è conclusa a marzo ed ha avuto ascolti da record. A gran richiesta arriva quindi la seconda stagione. Alcune scene sono programmate in viale Regina Elena e via Glauco il prossimo 21 settembre.

Quattro puntate sono bastate per far amare il personaggio nato dalla penna di Gaetano Savatteri, autore del romanzo da cui è tratta la serie tv, agli spettatori. Fra settembre e dicembre la troupe sarà in Sicilia per realizzare le nuove riprese. In corso i casting per le comparse e per qualche piccolo ruolo. Gli indirizzi di riferimento per chi fosse interessato sono rispettivamente: casting.generici@gmail.com e attoricastingtp@gmail.com. Via mail bisogna inviare il proprio numero di telefono, due foto (una in primo piano e una figura intera con volto ben visibile, la copia della carta d'identità e del codice fiscale fronte e retro.