Serie tv sulla vita della fotografa Letizia Battaglia, riprese iniziate: si gira davanti al Teatro Massimo

Iniziate le riprese dela serie tv sulla vita della fotografa Letizia Battaglia che vede alla regia un altro palermitano: Roberto Andò. Da questa mattina si gira davanti al Teatro Massimo. Sul set diverse auto d'epoca. Diversi i curiosi che si sono fermati a sbirciare, qualche disagio al traffico nella zona.

Il primo ciak è stato ieri alla Zisa. Il lavoro è prodotto da Bibi Film per RaiUno. Sconosciuto il cast, protagonista compresa. La produzione non ha ancora voluto svelare nulla. Non resta che aspettare per scoprire quale sarà l'attrice prescelta per interpretare i panni della fotoreporter.