I personaggi di Shakespeare rivivono a Palermo: le donne della Noce protagoniste di una miniserie

Le figure femminili di Shakespeare rivivono dentro scorci della città di Palermo per pochi minuti, all’interno di brevi capitoli inseriti in una serie che unisce teatro e cinema, impegno sociale e partecipazione. Le donne della Noce sono la madre di Riccardo terzo, la balia, Caterina, Desdemona, Gertrude, Porzia, Cleopatra, Emilia, Giulietta e Cordelia. Sullo sfondo una villa pubblica, la spiaggia di Romagnolo, una piscina vuota. Questa è l’idea alla base degli undici video che sono il risultato di un percorso artistico multidisciplinare realizzato nell’ambito del progetto “Break in Shakespeare – Donne a Teatro”, che ha coinvolto 15 donne. Nato dall’idea di offrire un break proprio a loro, che dedicano la maggior parte del proprio tempo al lavoro e alla famiglia, per favorire la creazione di uno spazio espressivo e intimo, per riscoprirsi e rafforzare la propria sfera emotiva.

Avviato a marzo 2021, il progetto si è sviluppato nel quartiere palermitano e ha dato spazio e voce alle differenze, alle potenzialità, ai desideri e alla creatività e ha favorito il rafforzamento delle competenze emotive e relazionali, valorizzando un gruppo di donne che è attualmente impegnato nella realizzazione di iniziative di cittadinanza attiva all’interno del quartiere. Il progetto è promosso da ‘a Strummula, in partenariato con la D.D.S. E. De Amicis, il Liceo artistico Damiani Almeyda-Crispi, le associazioni Cordapazza e Zabbara - FunKino Cinema for Inclusion, in collaborazione con la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Noce e la Quinta circoscrizione-Commissione Attività Sociali del Comune, ed è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.