VIDEO | Ciak per la saga dei Florio (con Miriam Leone): piazza Bellini ripiomba nell'Ottocento

Proseguono in città le riprese dei Leoni di Sicilia: andrà in onda in otto puntate su Disney +. Nella piazza all'ombra delle cupole rosse di San Cataldo sfilano antichi carretti, sfarzosi landò, suore con ampi veli e uomini con frac e cappello a cilindro

Antichi carretti, sfarzosi landò e arance e limoni che profumano di Sicilia. Proseguono in città le riprese de I Leoni di Sicilia, la saga Florio ispirata al romanzo di Stefania Auci che andrà in onda in otto puntate su Disney +. Piazza Bellini si trasforma così in un set e fa un salto indietro nell'Ottocento per raccontare, attraverso la regia di Paolo Genovese, l'epopea di una delle famiglie che hanno segnato maggiormente la storia dell'Isola.

Il Real Teatro Bellini diventa il magazzino della troupe. Nella piazza all'ombra delle cupole rosse della Chiesa di San Cataldo, sfilano così frati, suore con ampi veli e uomini con frac e cappello a cilindro con il sigaro in bocca. Al lavoro in questi giorni anche Miriam Leone che vestirà i panni di Giulia Portalupi, moglie di Vincenzo Florio, ruolo affidato a Michele Riondino.

Intanto turisti e curiosi si avvicinano e alternano per strappare una foto alle comparse in abiti di scena, sognando per qualche istante di tornare alla Belle Epoque palermitana.