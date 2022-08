VIDEO | Il Politeama è pronto a trasformarsi in un set, Roberto Lipari perlustra la zona per le riprese del suo film

Camicia blu, pantaloncini e zainetto nero in spalla. Il comico palermitano si prepara a girare la sua nuova pellicola “So tutto di te”. In piazza Castelnuovo, nell’area compresa tra via Folengo e via Guarino Amella, è stato istituita una zona di rimozione forzata fino a mezzanotte di domani per permettere ai mezzi di produzione di scaricare materiale tecnico