Cefalù, piazza Duomo si trasforma nel set di Indiana Jones: chiudono le Torri della Cattedrale 

Al via le riprese di Indiana Jones 5 a Cefalù. Venerdì piazza Duomo si trasformerà nel set del film di respiro internazionale che vedrà la star Harrison Ford interpretare il ruolo dell'avventuroso e famosissimo archeologo. Per questo, in via del tutto eccezionale gli itinerari della Cattedrale rimarranno chiusi per tutta la giornata. Ne dà notizia, con una nota, la Cooperativa Il Segno.

Le bellezze della cittadina arabo-normanna sono state scelte dalla Eagle Pictures, una delle più importanti società di distribuzione e produzione cinematografica italiana, per realizzare alcune scene del quinto episodio della saga. Nel cast anche Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson. Alla regia James Mangold che prende il posto di Steven Spielberg. L'uscita del film è prevista per il 29 luglio 2022.