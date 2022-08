Dopo 26 anni rimpatriata per gli studenti della 5ª I dell'Itet "Marco Polo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Era il luglio ’96 e gli studenti della 5ª I dell'Itet "Marco Polo" di Palermo si diplomavano concludendo un percorso scolastico talvolta travagliato ma ricco di incontri, amicizie ed una buona formazione . A distanza di 26 anni una "bordellara rimpatriata" è stata organizzata presso il ristorante La Braciera.

Tutto grazie a Marco, Giuseppe e Marcello, che si sono incontrati per un evento luttuoso e - ricordando i tempi della scuola - hanno avuto l’idea di creare un gruppo "hatsapp per organizzare una réunion. Ricerca non semplice ma dopo poche ore ha risposto la quasi totalità della classe. Qualcuno non è stato rintracciato, altri hanno preferito non aderire. Selezione naturale, dicono gli altri!

Durante i mesi messaggi, foto, video chiamate per ricucire i rapporti, assopiti dal passare del tempo. Il 2 agosto la rimpatriata si è concretizzata, poiché si aspettavano due compagni - uno da Bologna ed uno da New York - che non sono voluti mancare. Chiacchiere, risate, imitazioni, foto a tempesta ricordando la vita da studenti: abbiamo raccontato grosso modo ciò che è successo nelle nostre vite. Ognuno fortunatamente, anche se talvolta con difficoltà, ha realizzato a suo modo qualcosa: chi ha creato famiglia, chi è rimasto single, chi ha divorziato.

Lavorativamente parlando invece c’è di tutto: dall’operatore Alitalia, alla segretaria; dall’operaia alla commessa di griffe, dal maresciallo dei carabinieri al direttore di banca; dall’insegnante di francese all’agente di viaggio; dalla casalinga all’operatrice call center.

Qualche rimpianto nella vita è sicuramente rimasto, ma per una sera la spensieratezza e l’allegria hanno spazzato via ogni tristezza. Un brindisi finale caloroso alla salute della quinta I con la certezza di non aspettare altri 26 anni per riorganizzare una rimpatriata.

In foto (da sinistra in basso) Roberta Sanzone, Eliana Ganci, Belinda Corsaro, Antonio Caravello Manuela Pupella, Daniela Caracausi, Filippa Di Maggio, Mario Mercadante, Marco Romano, Marcello Lopez, Giuseppe Cascio Mariolina Pecoraro, Ylenia Pecora, Tiziana Aiello, Serena Cossu, Virginia Lo Bello, Donatella Drago, Valeria Verace e Willelma Eremita.