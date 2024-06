Migliore tesi di dottorato in ambito biofisico: premiata a Genova una ricercatrice palermitana

In occasione della giornata di chiusura del XXVII congresso nazionale Sibpa”, organizzato dalla società di Biofisica pura e applicata che si è tenuto a Genova, la ricercatrice palermitana Sara Anselmo ha ricevuto il premio Antonio Borsellino, intitolato a uno dei pionieri della biofisica italiana, per la migliore tesi di dottorato in ambito biofisico.

L'evento si è svolto a Palazzo della Borsa, dove la dottoressa Anselmo ha avuto l'opportunità di presentare i principali risultati del suo lavoro di dottorato, svolto al dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università degli Studi di Palermo. "Ringrazio il mio team con cui lavoro ogni giorno - ha dichiarato la ricercatrice - e in particolare la professoressa Valeria Vetri per il costante supporto e per aver sempre creduto in me".

La sua ricerca, in particolare, è incentrata sul chiarimento dei meccanismi molecolari e delle forze che guidano l’interazione tra proteine-peptidi e le membrane, alla base di processi fisiologici, patologici e terapeutici. Il lavoro della ricercatrice propone anche un nuovo approccio sperimentale che potrebbe trovare applicazioni significative in diversi campi scientifici.