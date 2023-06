Un palermitano ad America's got talent, Riccardo Pace suona con le mani e conquista la giuria

Un palermitano conquista il pubblico e la giuria di "America's Got Talent". Riccardo Pace, 21 anni, suonando con le mani "A moment like this". Pace, che nel 2021 aveva già partecipato a "Italia's got talent" nel 2021, ha ottenuto tre sì della giuria composta da Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara e Simon Cowell e ha passato così le audizioni.

Salito sul palco in frac, Pace si è presentato dicendo di essere arrivato dalla Sicilia e precisamente da Palermo e stupendo Sofia Vergara che ha esclamato "Sicily, siciliano". Poi l'esibizione di 100 secondi che ha mandato in visibilio il pubblico. Tutto il contrario di ciò che accadde nel 2021 nella versione italiana del format, quando Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich posero fine immediatamente alla sua esibizione, non capendo che Pace stesse facendo musica con le mani.

Ciò nonostante, Pace è diventato popolare e dopo quell'apparizione a "Italia's got talent" ha calcato i palchi di Sicilia Cabaret e di Made in Sud. Poi il successo sui social, da Instagram a TikTok e infine, adesso, il sogno americano.