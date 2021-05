Riparte l’offerta turistica-culturale di Cefalù: riapre il Parco archeologico della Rocca

L'Amministrazione comunale, durante i mesi di chiusura del sito, ha realizzato diversi interventi per garantirne una ottimale fruizione, implementando i servizi per il pubblico

Riparte l’offerta turistica-culturale di Cefalù. La città ‘normanna’ si sta attrezzando per offrire più servizi ai turisti che vorranno sceglierla come meta del proprio soggiorno potenziando la propria offerta culturale. Grazie alle nuove disposizioni contenute nell’art.11 del Decreto Legge 18 maggio 2021 n.65, il primo sito culturale a riaprire sarà il Parco archeologico-naturalistico della Rocca. Per essere pronti a questo importante appuntamento l’Amministrazione comunale, durante i mesi di chiusura del sito, imposta dalla normativa sul contenimento del Covid- 19, ha realizzato diversi interventi per garantirne una ottimale fruizione, implementando i servizi per il pubblico.

I lavori hanno riguardato: la pulizia e la manutenzione del sottobosco e dei sentieri, il rifacimento della segnaletica turistica con l’ausilio della nuova tecnologia della realtà aumentata, la collocazione di panchine e di cestini ecosostenibili, la risistemazione di ringhiere e staccionate, la realizzazione all'ingresso al parco di nuovi locali in legno totalmente ecocompatibili che ospiteranno la nuova biglietteria, il servizio di accoglienza, un bookshop, e un bar-caffetteria, ed infine la collocazione di un cancello di accesso all’area della biglietteria.

La riapertura del Parco della Rocca è il primo tassello dell’avvio del nuovo circuito culturale SIBAC ( Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali di Cefalù) e del nuovo biglietto integrato “Visit Cefalù “ che sarà avviato non appena il governo nazionale autorizzerà l’avvio dei progetti, già finanziati, del Servizio Civile Universale. Da lunedì 24 maggio, intanto, i Cefaludesi e i turisti potranno godere nuovamente delle meraviglie del parco archeologico della Rocca di Cefalù, la cui straordinaria bellezza non potrà che continuare ad affascinare i visitatori.

Orari di apertura da lunedì 24 maggio 2021: tutti i giorni (festivi e prefestivi inclusi), dalle ore 8 alle ore 19.