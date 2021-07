Riapre il museo Diocesano, nuovo allestimento e inaugurazione delle stanze dei vescovi

L’attuale ordinamento, curato dal professor Pierfrancesco Palazzotto, si dispiega in 27 sale sui tre livelli del fronte di via Bonello del Palazzo Arcivescovile, esponendo circa 300 opere tra pitture, sculture e arti decorative dal XII al XIX secolo, con molte opere mai messe in mostra o tenute nei depositi da 40 anni