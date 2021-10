Bancarelle, leccornie e anche giostre per bambini: riapre la fiera dei morti

Giostre ma anche bancarelle e leccornie. Dopo un anno di pandemia riapre la fiera dei morti - organizzata dal Comune di Palermo - al parcheggio di via Ernesto Basile.

Ad annunciarlo è l’assessora alle Attività Economiche, Cettina Martorana. "Mi auguro - dichiara Martorana - che la fiera rappresenti un momento di svago per le famiglie, un modo per ricordare con gioia i cari defunti e tramandare le nostre tradizioni. Il lavoro organizzativo, realizzato dal capo area dello Sviluppo Economico, dottorLuigi Galatioto, è stato imponente. Il servizio mobilità, il settore verde, la Rap, l’Amat, la Reset, l’Amg, il Coime, la Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno lavorato per la realizzazione dell’iniziativa. I concessionari hanno fattivamente collaborato con il Comune e auspico che per loro la fiera rappresenti un momento di ripresa economica".

La fiera osserverà i seguenti orari: giovedì 28 e venerdì 29 ottobre dalle ore 16 alla mezzanotte; sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre dalle ore 10 alle ore 24. Martedì 2 novembre da mezzanotte alle 20.