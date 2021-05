Riapre Dispensa, il locale di via Isidoro La Lumia dello chef stellato Giuseppe Costa

Dopo quest’ultimo periodo di chiusura, martedì 1 giugno riaprirà al pubblico Dispensa, il locale palermitano di Giuseppe Costa, chef patron del ristorante stellato “Il Bavaglino” di Terrasini, sito in via Isidoro La Lumia 30, in pieno centro a Palermo, a due passi dal Teatro Politeama Garibaldi, nel cuore della movida palermitana.

Dispensa si presenta per questi primi mesi in una veste estiva, più leggera e spensierata. Oltre alla riapertura della sala interna, nel pieno rispetto delle raccomandazioni della normativa sulla sicurezza, grazie al nuovo dehors infatti offrirà la possibilità di godere della città nell’aria tiepida delle serate estive in condizioni di totale serenità.

Inoltre, in virtù di una rinnovata offerta della carta dei cocktail, sarà possibile gustare la nuova proposta gastronomica grazie ad una formula che abbina i cocktail ai piatti dello chef. Ecco dunque che gli ospiti ritroveranno i preparati a base dei migliori tagli di carne da cucinare alla brace, oltre a salumi e formaggi di aziende selezionate siciliane ed italiane, nella ormai nota formula che consente al cliente di scegliere al banco e accomodarsi per cenare seduto al tavolo, oppure di acquistare per l’asporto. Dalla cucina, oltre alle tartare di carne ormai note, una piccola selezione di tapas a base di assaggi di prodotti tipici, dai fritti alla proposta delle conserve: assaggi di pietanze tradizionali come caponata, cous cous di verdure, bollito di carne, o ancora tonno e carciofini sottolio, tutto rigorosamente di propria produzione.

Accanto alla carta dei cocktail, le etichette della cantina in una proposta che punta per lo più sul territorio siciliano. Sugli scaffali, i consueti prodotti a marchio “Dispensa” insieme a quelli di piccole eccellenze siciliane: conserve, olio, confetture, miele e tanto altro, come nelle migliori dispense delle case di una volta. Insomma, una nuova veste per un’anima che resta la stessa, come la stessa resta la ricerca puntuale della migliore materia prima, oltre alla filosofia del recupero e del rilancio della storia e dell’identità siciliane. Dispensa sarà aperto dal lunedì al sabato a partire dalle 18, previa prenotazione.