Riaprono anche Gam, Museo Pitrè, Cantieri Culturali, Spasimo ed Eco Museo del Mare

Con il passaggio della Sicilia in "zona gialla", anche i musei e gli spazi civici di Palermo torneranno ad essere fruibili al pubblico. Riaprono dunque la Gam (ovvero la Galleria d'Arte Moderna), il Museo Pitrè, i Cantieri Culturali alla Zisa, il Complesso munumentale dello Spasimo, l'Eco Museo del Mare.

Le riaperture

Gam: aperta da giovedì a domenica dalle ore 11 alle 17 con prenotazione online obbligatoria (clicca qui) solo sabato, domenica e festivi effettuata entro il giorno antecedente la visita al museo.

Museo Pitrè: dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30). La visita avverrà su prenotazione indirizzando una mail a museopitre@comune.palermo.it o chiamando nella fascia oraria dalle 9 alle 14 il numero 339.6462433.

Cantieri Culturali alla Zisa: il Centro Internazionale di Fotografia riaprirà il 21 maggio con l'inaugurazione della mostra Zeitwirdknapp / Non c'è più tempo - Retrospektive 1977-2019 - Fotografie di Miron Zownir. La mostra sarà visitabile dal 21 maggio al 31 luglio dalle ore 9.30 alle 18. Prenotazione a mostrecentroif@gmail.com.

Complesso monumentale dello Spasimo: riaprirà martedì 18 e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle 18.30. Prenotazione a spasimo@comune.palermo.it.

Eco Museo del Mare: da martedì a domenica dalle ore 09.30 alle 18.30 con prenotazione obbligatoria online.

"Le nuove disposizioni del Governo - ha dichiarato l'assessore alle CulturE, Mario Zito - ampliano l'apertura degli istituti museali anche nei weekend, con prenotazione obbligatoria, ripristinando così il diritto ad una piena partecipazione culturale. L'auspicio di tutto il mondo della cultura è che la ripresa avvenga ormai con processi irreversibili per far sì che si possa riprendere la programmazione delle mostre, con la ripresa di esposizioni già allestite e sospese in questi mesi e l'apertura di nuovi progetti, a lungo annunciati e coltivati e ora finalmente visitabili. Con prudenza e attenzione torniamo a tessere le fila di un dialogo concreto e presente tra musei e città che non si è mai interrotto in questo periodo di pandemia. Si riaprono Musei e Mostre, ma il lavoro di ricerca, tutela, conservazione e divulgazione dei diversi linguaggi artistici non si è mai interrotto in questo periodo di forzato silenzio, progettando, e operando scelte, immaginando prospettive. Si può tornare ad alimentare il patrimonio di conoscenze e di emozioni di un'intera città-comunità, grazie all'incontro diretto con l'opera d’arte".