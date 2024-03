Una rete per promuovere il collocamento mirato e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 27 marzo alle ore 10 presso l’istituto dei ciechi Florio-Salamone in via Angiò, 27 a Palermo, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Rete volta a promuovere l'inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Una rete, voluta dal Centro per l’impiego di Palermo e Monreale supportato dall’assistenza tecnica di Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, formata e condivisa da tutte la parti in causa, per l’attuazione di uno sportello, presso il centro per l’impiego in via Praga a Palermo (raggiungibile anche con collegamenti da remoto), un percorso di sostegno per l’individuazione delle competenze e la scelta dell’inserimento lavorativo.

Un confronto non solo tra associazioni di categoria ma anche con aziende, cooperative e ditte artigianali con le quali firmare e portare avanti protocolli di intesa, così da dare reale adempimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina il collocamento mirato e tutela il diritto al lavoro dei disabili. Sarà uno sportello per le Pari opportunità, aperto a uomini, donne, persone con disabilità, giovani con disagio, a tutti. Individuate le loro capacità lavorative, i candidati, potranno essere inseriti nel posto di lavoro adatto.

L’obiettivo è quello di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro in maniera mirata, tenendo conto delle situazioni individuali e delle mansioni offerte dal mercato del lavoro. Alla conferenza stampa saranno presenti: Tommaso Di Gesaro, presidente Istituto ciechi Florio-Salamone; Salvatrice Rizzo, dirigente del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale; Fabio Casamento, vicepresidente Confcooperative Sicilia; Felice Coppolino, Presidente Regionale Unicoop Sicilia; Anna Maria Di Vanni, direttore regionale Unicoop Sicilia; Antonio Lo Coco, Presidente Unione Industriali Confcommercio Sicilia; Giuseppe Russello, Presidente Sicindustria Palermo; l’onorevole Gaspare Vitrano Commissione Attività Produttive all’Ars; Rosi Pennino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo; Marzia Musso, vicepresidente Ens Palermo; Valentina Venezia, consigliere Ens Palermo; Cinzia Parisi, consigliere Ens Palermo. E’ stata invitata anche l’Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana, Nuccia Albano. Saranno presenti anche Antonio Cottone, Presidente Fipe Palermo; Nicoletta Cosentino in rappresentanza de “Le cuoche combattenti” e della “Cooperativa Ciauli AgriCoop”. Modera la giornalista Anna Cane.