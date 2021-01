Registro delle eccellenze italiane, riconoscimento per "Nino ‘u ballerino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche per l’anno 2021, Nino ‘u Ballerino (https://ninouballerino.it/) è stato inserito nel registro delle Eccellenze Italiane, circuito internazionale che individua il meglio della tradizione del “made in Italy” in termini di cultura, artigianato, servizi e prodotti. Il marchio di Eccellenze Italiane è ufficialmente registrato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per il celeberrimo meusaro palermitano, si tratta di una gradita riconferma nell’autorevole registro ma, nell’anno in corso, il riconoscimento acquista un valore speciale.

“Il 2020 – spiega il focaccere di corso Camillo Finocchiaro Aprile – è stato difficilissimo per il comparto della ristorazione: essere un’eccellenza italiana, in considerazione di tutto ciò, ha un significato ancora più importante perché testimonia la qualità del lavoro svolto malgrado i disagi non ancora terminati”. “Anche il nuovo anno – conclude – si presenta difficile ma, malgrado i disagi, sono tanti i progetti e le idee da concretizzare per offrire il meglio : io sono pronto, e determinato, come tantissimi ristoratori e imprenditori di tutta Italia, a ricominciare, resistere e combattere”.

A congratularsi con Nino per il riconoscimento, oltre ai tanti estimatori del suo street food, è la Confederazione Italiana Esercenti Commercianti di Palermo, presieduta da Salvatore Bivona. “L’auspicio è che il merito assegnato a Nino ‘u Ballerino - afferma il presidente - possa costituire un motivo di incoraggiamento per tutti i ristoratori in crisi: la Cidec è con loro e ne ammira le doti di resilienza e lo spirito di sacrificio”.