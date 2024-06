"Dietro la curva", il regista palermitano Dario Cangemi torna con un nuovo documentario

Dopo il successo dell’opera prima “Allontanarsi dalla Linea”, il giovane regista palermitano Dario Cangemi torna con un nuovo documentario. “Dietro la curva” è un viaggio intimo che ci porta all’interno dell’universo di Giuseppe, 43enne tifoso rosanero che nel caos dei preparativi, tra il fragore della partita e il fervore dei tifosi rosanero, vende bibite e panini fuori dal “Renzo Barbera’’. Una storia delicata e semplice che racconta il viaggio di un uomo che ha trasformato un chiosco nella passione di una vita. Nel contorno sarcastico e folkloristico palermitano, si consuma una tragedia famigliare. Eppure con devozione e speranza, pur sentendo il rumore della paura e del dolore, si può esplodere di voglia di vivere.

La vita attorno allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo diventa il palcoscenico di una narrazione che fonde il quotidiano con l'eccezionale, il semplice con il profondo. Come profonda può essere la tragedia familiare che Giuseppe vive in casa da anni e che lo costringe ad esser forte e fragile al tempo stesso. Una storia che va oltre il tifo, che parla di speranza e rinascita.

“Sono felice di aver potuto raccontare per immagini la storia di Giuseppe – racconta Cangemi -. Una storia totalizzante in cui mi sono immerso dal primo istante, dal primo nostro incontro. Al centro della mia ricerca c’è stato prima di tutto l'uomo, la sua condizione. Ho cercato di rendermi quanto più ‘invisibile’ possibile per avere accesso al suo mondo, popolare ma universale, in cui nella quotidianità irrompe un’esigenza ai più invisibile. Infine, come spesso mi accade facendo questo mestiere, è stata un’occasione per esplorare una parte di me stesso. È stato come conoscersi da una vita ed essersi soltanto ritrovati”.

“Allontanarsi dalla Linea”, documentario d’esordio di Dario Cangemi sullo spopolamento giovanile in Sicilia, sarà disponibile su The Film Club e Amazon Prime video dal 26 giugno. Il documentario è un ritratto poetico di una terra che vede partire i suoi giovani. Un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature della Sicilia, ricca di storia e bellezza ma anche di tutte quelle dinamiche sociali ed economiche che la portano ad essere la seconda regione in Italia per tasso di abbandono giovanile. Il documentario è Co-prodotto e distribuito da Marte Studios.