Casa Sanremo vetrina per la Sicilia, la Regione prova a portare il pubblico del Festival sull’Isola

Sicilia protagonista a Sanremo nella settimana del Festival della canzone italiana. La Regione sfrutterà la grande visibilità della kermesse per promuovere l'Isola a Casa Sanremo, l'esclusivo salotto riservato alla stampa e agli addetti ai lavori all'interno del Palafiori. Tre nel dettaglio le iniziative che verranno pubblicizzate: See Sicily, la campagna che vuole incentivare il turismo sull’Isola tramite pacchetti per vacanze a prezzi agevolati e sconti sui voli e sui trasporti; il Sicilia Jazz Festival, in programma dal 24 giugno 2022 e il Festival Tributo a Bellini che proporrà vari appuntamenti fra agosto e ottobre 2022.

L'appuntamento è fissato per domani, alle 19. Alla conferenza parteciperanno l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, il capo della segreteria dell'assessore Raoul Russo, il loro consulente Filippo Geraci e Gianni Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria. Il giorno seguente, sabato 5 febbraio, spazio alle eccellenze della gastronomia con un cooking show in diretta nel nome di Frank Sinatra dal roof di Casa Sanremo con chef d’eccezione come Rosario Matina, chef e storico enogastronomico, e Luciano Belloni Zeffirino, il cuoco personale di Frank Sinatra, che presenteranno due piatti speciali che amava gustare Sinatra, all'interno della trasmissione "Italia in Vetrina", condotto da Veronica Maya, dalle 11. Con loro anche Gianni Berrino e Manlio Messina, che rinnoveranno il gemellaggio fra Sicilia e Liguria stretto nel 2019 nel nome di Frank Sinatra con progetti congiunti per un turismo delle radici. Entrambe gli eventi saranno visibili su Casa Sanremo TV.