VIDEO | Natale di solidarietà, clown in corsia all’Ospedale dei Bambini: sorrisi e regali per i piccoli ricoverati

L’associazione “Lilli Lorusso-Mano nella Mano”, dopo il primo congresso nazionale benessere sanitario e sociale, torna con un evento di beneficenza al Di Cristina. Presenti anche i volontari di "Pensiamo in Positivo"

Sorrisi e regali per i piccoli pazienti dell'Ospedale dei Bambini. Dopo il primo congresso nazionale benessere sanitario e sociale, l’associazione “Lilli Lorusso-Mano nella Mano” torna con un evento di beneficenza al Di Cristina. Una mattinata trascorsa insieme ai piccoli pazienti dell’ambulatorio ospedaliero, in cui la magia e il calore del Natale traspare dai loro sorrisi, tra doni e dolci ricevuti.

“Come promesso e annunciato, le nostre attività riguardano soprattutto donne e bambini. Ed è proprio da loro che abbiamo voluto cominciare”, spiega Alberti, medico estetico palermitano, fondatore e presidente dell’associazione in memoria della moglie scomparsa due anni fa. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della segreteria organizzativa Lamb Eventi, la stessa che ha anche curato una raccolta fondi in occasione della serata organizzata dalla Sif – associazione scientifica “Società italiana di flebolinfologia”, alla presenza di vari sponsor.

“Abbiamo voluto chiamare questa iniziativa ‘Mano nella nano con Babbo Natale’ - continua - dedicandola ai più piccoli, regalandogli la vera atmosfera natalizia. L’idea di fare del bene, della beneficenza ai bambini è tutta di mia moglie. Lei poi è venuta a mancare e io ho portato avanti il suo sogno”. Presente anche l’associazione “Pensiamo in Positivo” che, con la clown therapy, ha fatto divertire i piccoli pazienti tra cerchietti natalizi e camici colorati, coinvolgendoli in giocose attività. “Speriamo di poter continuare a far tante altre manifestazioni di questo tipo, con il supporto di tutti coloro che vorranno darci una mano”, conclude Alberti.

Partner dell’evento Fiasconaro, Nuova Ipsa Editore, Dolce Carollo e Prezzemolo e Vitale. Yellow Comunicazione, ufficio stampa dell’evento, ha collaborato devolvendo l’intero compenso all'associazione “Lilli Lorusso - mano nella mano”.