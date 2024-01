Record di iscrizioni al torneo di burraco di carnevale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo strepitoso successo del primo torneo di burraco organizzato dal trio Tuzzolino, Ferruggia, Tarantino è stato organizzato un nuovo torneo che si terrà giorno 5 Febbraio 2024 denominato "torneo di carnevale". Gli organizzatori hanno dovuto chiudere anticipatamente le iscrizioni. Saranno 24, distribuiti in sei tavoli, i campioni che si cimenteranno in una serie di partite che oltre a creare un clima di coinvolgimento attraverso il gioco, avranno anche la possibilità di cimentarsi in stragegie al fine di guadagnare le prime posizioni.