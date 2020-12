"Reach your target": ciclo di 4 webinar dedicato ad aziende e startup per raggiungere con successo il mercato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un anno denso di sfide, soprattutto per le startup e gli spin-off, diventa imprescindibile acquisire nuove competenze e rendersi competitivi su più fattori: l'obiettivo che ci siamo posti con il ciclo di webinar "Reach Yoour Target", risponde esattamente a questa necessità. Esperti dei diversi settori vi guideranno e vi aiuteranno a comprendere meglio gli aspetti più rilevanti nei diversi settori dell'inbound marketing, della certificazione dei device medicali, del fundraising e per la preparazione di un pitch di successo.

I posti sono limitati, iscriviti adesso 10 dicembre ore 14.00 - 15.00 “Branding and Inbound marketing: strategy and implementation” a cura di Ignazio Morici 15 dicembre ore 14.00 - 15.30 "Startrtup Pitch Training" a cura di Maurizio La Cava 17 dicembre ore 14.15 - 16.15 "Corso progettazione Dispositivi Medici e processo di certificazione" a cura di Gianluca Tordi 21 dicembre ore 14.00 - 15.00 "Fundraising e Venture capital: come attirare l'interesse degli investitori" a cura di Francesco Cracolici Il cilco di webirar è gratutito ed è rivolto a startupe PMI e spin-off di ogni settore, ed in particolar modo agli spin-off operanti nell'ambito salute.

L'attività è finaziata dal Consorzio Eit Health con il supporto della rete European Enterprise Network. I posti sono limitati, qua il link con maggiori informazioni e la possibilità di registrarsi: https://bit.ly/33tZcex.