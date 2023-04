Dai Quattro Canti all'esibizione davanti a Nek, Raquel Romeo emoziona su Rai 2

Dalle piazze più suggestive di Palermo alla prima serata di Rai 2. Serata da ricordare quella dello scorso 18 aprile per Raquel Romeo, cantante e chitarrista palermitana, di 43 anni, che ha preso parte alla quarta puntata della trasmissione televisiva "Dalla strada al palco", condotta da Nek.

Il format dà spazio agli artisti di strada. E Raquel da tempo regala le sue performance piazzandosi nelle vie più suggestive capoluogo siciliano, strappando applausi non solo ai turisti ma anche ai tanti palermitani che hanno ormai imparato a conoscerla.

Raquel Romeo ha raccontato in tv la sua storia non semplice da orfana di madre a dieci anni in una famiglia di sette fratelli. "La musica mi ha salvato", ha detto Raquel a Nek, prima di cantare "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla. Un'esibizione apprezzata anche da Francesco Renga, tra gli ospiti della trasmissione.

Peccato che non sia riuscita a centrare la finale, ma per lei rimane l'emozione di aver portato sulla televisione di Stato l'atmosfera dei Quattro Canti, grazie anche alla scenografia comparsa alle sue spalle: un omaggio, appunto, a piazza Vigliena, il cuore di Palermo.