La Rappresentante di Lista vola negli Usa, il duo al Billboard Latin Music Week

Il duo La Rappresentante di Lista, composto dalla toscana Veronica Lucchesi e dal palermitano Dario Mangiaracina, volerà a Miami per la Billboard Latin Music Week 2022. Il prestigioso evento organizzato dalla rivista musicale statunitense, celebre anche per le sue "charts" (classifiche), vedrà la band sul palco del Faena Forum di Miami Beach il 27 settembre per uno speciale showcase, organizzato con il supporto di Fimi (Federazione industria musicale italiana) e Ita (Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), grazie al coordinamento di HitWeek, festival di musica italiana nel mondo.

La Billboard Latin Music Week è considerata la manifestazione musicale più importante a livello internazionale del panorama latin. Anche la band ha annunciato sui social la partecipazione all'evento: "Ci vediamo negli Usa", si legge in una storia postata su Instagram. Un altro riconoscimento per il duo tosco-siciliano, basato a Palermo, in un anno magico. Dopo il successo a Sanremo con "Ciao ciao", di recente La Rappresentante di Lista ha ricevuto il disco d'oro per le oltre 25 mila copie vendute con l'album "My Mamma".