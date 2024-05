Una giornata contro randagismo per la tutela dei diritti degli animali: microchippatura allo Zen

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Recentemente, presso il Consiglio della Settima Circoscrizione di Palermo, si è tenuta una seduta incentrata sul tema del randagismo e della tutela dei diritti degli animali alla presenza dell’ex consulente per il benessere animale Ilenia Rimi. Grazie all'impegno e alla sensibilità dimostrata dal Consiglio della circoscrizione, è stata avanzata la proposta al direttore Uoc Randagismo, Antonio Pecoraino, di organizzare una giornata di microchippatura degli animali domestici, che si terrà il giorno 1° giugno presso i campi di calcetto di via Primo Carnera e via Senocrate di Agrigento.

Il Consiglio della circoscrizione sarà lieto di accogliere gli enti del terzo settore che lavorano per tutelare il benessere animale, per rendere questa giornata ancora più significativa. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a portare gratuitamente i loro amici a quattro zampe per la microchippatura, nell'ottica di promuovere il benessere degli animali e sensibilizzare sull'importanza di questo intervento.

Il microchip rappresenta una sorta di carta d'identità per cani e gatti, ed è un dovere morale per tutti i proprietari di animali domestici. L'obiettivo è raggiungere le realtà più svantaggiate, offrendo un servizio di microchippatura a coloro che potrebbero avere difficoltà a raggiungere i centri specializzati. Questa iniziativa dimostra il coinvolgimento delle Istituzioni nel sensibilizzare i cittadini sull'importanza della legalità e del benessere degli animali, intervenendo dove c'è più bisogno di supporto e di informazione.