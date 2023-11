Rai Cultura, "Geo" fa tappa a Palermo: riflettori puntati su Cardillo

Domani, giovedì 16 novembre, dalle 16.20 su Rai3 nuovo appuntamento con "Geo", il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

"Questa volta è il momento della nostra rubrica "Insieme. Cittadini per la comunità", che ci permette di raccontare storie di cittadinanza attiva, di persone che si sono attivate sul proprio territorio per dar vita ad iniziative volte alla salvaguardia delle persone e dell’ambiente - scrivono in una nota dagli uffici della Rai -. La storia che vogliamo raccontare in questa puntata ce l’ha segnalata il nostro pubblico e per questo siamo molto felici di parlarne e di far conoscere a tutti questa bellissima iniziativa che prende vita a Palermo, in un quartiere che si trova alla periferia della periferia, nella zona di Cardillo. Incontriamo Amelia Bucalo Triglia, presidente Associazione "Elementi creativi"".