Laboratori, robotica e... capoeira: al via le iscrizioni per i percorsi formativi della Yellow School

Sono appena iniziate le iscrizioni per le attività e i servizi formativi proposti dalla Yellow School presso la nuova sede di via Marchese di Villabianca, 229. I corsi sono destinati a ragazzi con bisogni educativi speciali e ragazzi normodotati che abbiano già terminato il percorso scolastico. Un modello formativo di carattere inclusivo chesi pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo di conoscenze, autonomie e competenze relazionali e pro-sociali finalizzate a prepararei ragazzi e le ragazze verso un inserimento funzionale in ambito sociale e lavorativo con adeguate competenze relazionali.

I percorsi proposti comprendono attività interdisciplinari svolte sia in ore mattutine che in fascia pomeridiana, calibrate sul fabbisogno specifico della persona e sulle sue attitudini. Il percorso mattutino dell’Accademia propone un’offerta formativa multidisciplinare che comprende laboratori didattici volti ad accrescere e consolidare il bagaglio di conoscenze e di esperienze di ragazzi e ragazze che abbiano compiuto i 18 anni.

Le attività si suddividono in Laboratori didattici, esperienziali e attività sportive. Le attività vengono svolte in modalità laboratoriale secondo una metodologia didattica di tipo esperienziale che, attraverso modelli concreti di apprendimento, ne garantisce la piena accessibilità dei contenuti ai vari stili cognitivi. I laboratori, svolti dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 comprendono vaste aree disciplinari tra cui: potenziamento delle abilità logico-matematiche di base finalizzate alla corretta gestione del denaro, robotica di base e modellazione in 3D, laboratorio linguistico-espressivo di lingua e cultura inglese e francese, informatica, capoeira e laboratorio di lingua e cultura portoghese, educazione economico-finanziaria, scuola-guida “a piedi”, e laboratorio di sviluppo del pensiero riflessivo e di etica professionale, laboratorio di produzione scritta e verbalizzazione e di cronaca giornalistica, teatro, canto, e molto altro ancora. All’interno dei vari moduli formativi è prevista laco-presenza di: insegnanti, psicologi, educatori per svolgerein maniera completa tutte le attività sopraindicate.

Sono previsti inoltre servizi formativi personalizzati,svolti in ore pomeridiane,indirizzati a ragazzi con bisogni educativi specifici la cui peculiarità richiede lo sviluppo di abilità ed autonomie di base afferenti in particolare l’area motoria e relazionale. I servizi formativi proposti che comprendono laboratori ad indirizzo artistico-creativo, attività di canto e di motricità. Le attività sopraindicate che, per la specificità del proprio fabbisogno formativo, necessitano di sviluppare o potenziare abilità di base afferenti la motricità globale e fine, l’equilibrio posturale e la percezione di sé e dell’altro, in un percorso che li accompagna verso uno sviluppo armonico della persona nella sua globalità.

Un’altra novità in partenza è l’apertura delle attività sportive (pomeridiane) quali capoeira, atletica funzionale, difesa personale e baskin, indirizzati a ragazzi e ragazze che abbiano già compiuto 16 anni e che per la specificità del proprio fabbisogno formativo necessitano di sviluppare o potenziare abilità di base afferenti la motricità globale e fine, l’equilibrio posturale e la percezione di sé e dell’altro, in un percorso che li accompagna verso uno sviluppo armonico della persona nella sua globalità.

Contatti: info@yellowschoolpalermo.it; 392 6651688