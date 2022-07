Raf 'n' Soul porta l'house music made in Sicily in America

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel 1988 esordì come dj in Sicilia, oggi è anche produttore musicale a New York. Il dj Raf 'n' Soul, conosciuto nella scena musicale dance underground mondiale, vanta di una prestigiosa carriera trentennale. Da anni risiede a New York, città che lo vede protagonista sia nelle consolle come dj come Little Louie Vega, Tony Humphries, Johnny De Mairo, Victor Simonelli, Benji Candelario, Ashford & Simpson oltre che in studio di registrazione per produrre la sua musica per i Grammy Awards e che vede la partecipazione di artisti di altrettanto calibro mondiale tra i quali Ann Nesby, Luisito Quintero, Brass Construction Band, Byron Stingily, Dave Darlington, Jerry Williams, Charles Mcdougald, Marta Bagratuni, Ismail Butera, Michael Delia, solo per citarne alcuni.

Da qualche anno la sede dei Grammy Awards di Los Angeles lo ha battezzato Voting Member-New York Chapter "Membro della giuria distaccamento New York", ma nonostante ciò Raf 'n' Soul non ha mai dimenticato le sue radici siciliane. Come ad esempio ha dimostrato con questo progetto strettamente cantato in madre lingua dall'artista siculo-americana Michela Musolino con arrangiamenti folkloristici e suoni elettronici.

Il dna folkloristico siciliano di questo progetto dance si nota sia nei suoni e ritmiche inspirate dei carretti siciliani oltre che nel mini documentario e nel videoclip entrambi visibili su YouTube. Raf 'n' Soul Feat. Michela Musolino - Folk Palummedda [Bassline Records], la casa discografica del leggendario dj Victor Simonelli di Brooklyn e disponibile sui migliori negozi di musica online.