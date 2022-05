Esercitazioni e sfilate: folla di appassionati a Monreale al raduno del pastore tedesco

Si è svolto domenica scorsa nel più grande centro cinofilo multiservizi della Regione, l’onlus Eden Animal Village, il primo raduno sas società amatori “Schäferhunde di Razza Pastore Tedesco”. In tantissimi sono arrivati da tutta la Sicilia e anche del centro Sud nella struttura in Monreale di via Santa Liberata ad Aquino, per assistere al grande evento organizzato da Rosario Citarda proprietario della Struttura.

Il giorno prima invece è stato tenuto nella stessa struttura uno stage teorico e pratico di base sulla conduzione, addestramento e l’educazione del pastore tedesco. Allo stage rivolto ai giovani che sono attratti dal mondo cinofilo e vogliono formarsi per l’addestramento e la conduzione cinofila da gara, ha portato il saluto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che ha concesso il patrocinio gratuito e la disponibilità nella organizzazione della manifestazione.