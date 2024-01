Radio Italia anni '60 torna a trasmettere a Palermo: l'emittente subentra a Radio Action

Da venerdì a Palermo si torna a trasmettere Radio Italia anni '60. Sulla frequenza FM 101.2 Radio Action, degli editori Gabriele Noto e Beppe Palmigiano, riporta la radio che fa cantare la musica più bella dagli anni '60 a oggi. L'emittente dei grandi successi subentrerà a Radio Action, che continuerà a trasmettere in streaming sul sito radioaction.it, in mobilità su smartphone e tablet scaricando l’app gratuita Radio Action Palermo e presto anche in digital radio.

Cosa è Radio Italia anni '60

Radio Italia anni '60 è un franchising radiofonico. "Non un semplice marchio - dicono Noto e Palmigiano - uno stile di vita, un'epoca che racchiude gli ultimi cinquant'anni di storia, costume, tradizioni, colori e ovviamente musica. La grande musica italiana dei primi Festival di Sanremo, i cantautori degli anni '70, gli straordinari interpreti degli anni '80, i gruppi di successo e le tendenze dagli anni '90 ai giorni nostri e i più famosi successi internazionali contribuiscono ad arricchire quotidianamente il palinsesto di Radio Italia anni '60 a Palermo. Brani legati ai ricordi e non solo alle classifiche". All’interno del palinsesto musicale programmi parlati e rubriche, format ed eventi live e tutte le news in diretta dall’Italia e dal mondo, ogni ora dalle 7 alle 20.