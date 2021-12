Raccolta fondi per il piccolo Maurizio, politici e scienziati al Teatro Don Bosco per la serata benefica

In tanti domenica scorsa hanno partecipato alla serata benefica "Hope for Grin2a" al Teatro Don Bosco per raccogliere fondi per Maurizio, un bimbo palermitano affetto da un'encefalopatia epilettica ad esordio precoce, un grave ritardo mentale, dovuto alla mutazione del gene Grin2a, che non permette al piccolo, di soli tre anni e mezzo, di condurre una vita normale. All'evento, organizzato dallo staff di Comunica 091, c'erano scienziati e politici. In collegamento video anche il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, che ha confermato il suo impegno per la realizzazione di un piano nazionale sulle malattie rare ancora in fase di completamento.

I genitori del piccolo hanno dato vita a una associazione, presentata ufficialmente sul palco del teatro dell'istituto salesiano, con la quale lottano ogni giorno per garantire un futuro al proprio figlio. "Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e reso unica questa serata - ha dichiarato il presidente dell'associazione Serena Romano -. Da Tommaso Di Mauro che ha curato l'impianto acustico e luci, a Davide Licari per la parte della fotografia, finendo per tutti gli ospiti: l'eccellenze italiane nel campo medico del panorama nazionale e internazionale, i vari politici che offrono da sempre sostegno alla nostra causa e i comici che hanno contribuito a portare un sorriso al pubblico. Abbiamo parlato di temi seri e costruttivi, assistendo a quella che voglio definire la parte bella della politica".

Sul palco i due presentatori, Gianni Buffa e Ornella Spata, hanno accolto i numerosi ospiti. Sono intervenuti tutti i membri del comitato scientifico di Maurizio Grin2a Italia e alcuni rappresentanti della politica del panorama regionale. Tra questi la senatrice di Forza Italia Gabriella Giammanco che ha rimarcato le iniziative in Parlamento e i fondi stanziati a sostegno delle malattie rare. Presente anche Edy Tamajo, il quale ha sottolineato il proprio impegno all'interno dell'assemblea regionale, così come lo ha fatto il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché rappresentato dalla sua assistente Silvia Saitta. Non sono mancati i momenti di leggerezza e divertimento grazie ai cabarettisti Stefano Piazza, Ciccio Librera e I Respinti che con un piccolo show hanno smorzato i toni e reso quanto più gradevole possibile questa serata. In conclusione si è svolto anche un piccolo spettacolo realizzato dalla scuola Pala Danze.

La raccolta fondi per portare avanti la ricerca sulla malattia rara va avanti. Per chi volesse donare ci sono diversi modi per farlo: su Gofundme; sul sito dell'associazione, tramite PayPal o facendo una donazione tramite bonifico a “Associazione mauriziogrin2aitalia onlus Banca Sella” all'Iban IT06J0326804605052186544850.